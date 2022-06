Garderies scolaires centralisées ? La Ville d'Ath y renonce

Une lettre collective avait notamment été transmise aux autorités communales, exprimant des griefs sur ce sujet précis, mais en égratignant aussi plus largement les autorités. " Comme d’habitude aucune concertation, ni sondage n’ont été organisés" disait ainsi une lettre collective transmise depuis une école. "Ni le personnel enseignant, ni d’encadrement n’a été mis au courant. Où se retrouve votre légendaire transparence? Et la concertation sociale entre les interlocuteurs et les autorités?"