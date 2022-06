Facteurs exogènes

Un plan de gestion avait été élaboré au début de la mandature par la majorité PS-MR-Écolo. On parlait de "faillite" (virtuelle) de la Ville à l’horizon 2021. "Le plan a globalement bien fonctionné" relève Florent Botte, directeur financier. Mais il fallait impérativement l’actualiser, pour deux raisons majeures: sur le fond, le contexte a changé; sur la forme, la Ville a souscrit au plan d’aide de la Région à la condition d’actualiser le plan.

"Plusieurs éléments exogènes ont mis à mal l’équilibre budgétaire de la Ville" expliquent aujourd’hui les décideurs athois.

D’abord, la cotisation de responsabilisation (conséquence de l’absence de nominations durant de nombreuses années) exige des débours de plus en plus importants. "Entre les estimations de 2019 et les estimations de 2022, la Ville et le CPAS doivent assumer un surplus de cotisation de responsabilisation de plus de 10000000 €."

La fameuse crise Covid est ensuite arrivée. Les différentes aides ont certes neutralisé des effets directs, "les conséquences à plus long terme (recettes en berne) sont encore difficiles à estimer mais sont bien réelles" .

Enfin, le conflit russo-ukrainien impacte également la vie quotidienne (des communes). "Il met une pression significative sur le coût des énergies et des matériaux, avec comme conséquence indirecte la succession des index qui génère des hausses sans précédent des charges de personnel de la Ville et de ses entités consolidées."

"Ces trois éléments ont impacté significativement la trajectoire budgétaire de la Ville. Ainsi courant 2022, les prévisions budgétaires mettaient en évidence un déficit global dès 2023, et ce malgré la mise en œuvre des mesures du plan de gestion 2019."

Avenir moins anxiogène?

Il fallait remettre l’ouvrage sur le métier, même si, entre-temps, la Région wallonne a instauré un système d’aide aux Communes via des prêts (plan Oxygène). "La Ville d’Ath s’est vue accorder la possibilité d’emprunter pas moins de 37000000 € pour la période 2022-2026."

Le plan de gestion a donc été actualisé, et le collège communal a ciblé davantage ses efforts (même si on serre toujours la ceinture dans tous les secteurs), en suivant encore un principe édicté dès le début de la mandature: "pas de licenciements et pas de nouvelles taxes" .

"Ces mesures améliorent significativement la situation budgétaire de la Ville, et devraient permettre d’envisager l’avenir de manière beaucoup plus sereine" concluent les responsables communaux athois. "Elles éliminent le déficit à l’exercice propre et permettent de garder une réserve ordinaire globale de près de 5000000 €, poire pour la soif qui sera bien utile au-delà de 2027." En sachant que les imprévus sont toujours possibles.