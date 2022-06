"Pour 2022, nous allons travailler sur tout un week-end, mais avec une formule encore allégée. Dès que l’on a annoncé une amélioration de la situation sanitaire, nous avons étudié la faisabilité d’un retour à la normale, mais avec beaucoup de prudence. Et surtout avec pas mal de difficultés liées au budget. Tout est plus cher: les sonos, les artistes, les chapiteaux… La distribution d’un toutes-boîtes, par exemple, a doublé. D’un autre côté, il était difficile de faire appel à des sponsors qui sortaient à peine de la crise. Malgré cela, nous n’avons pas augmenté nos prix. Nous voulons que la fête reste abordable. Et familiale, comme notre comité qui porte bien son nom des Amis Réunis. Nous fonctionnons, sans "chef". Agnès, Christienne, Isabelle, Didier et moi nous décidons tout ensemble et, surtout, nous restons attentifs à préserver notre ducasse d’Ostiches."

Le vendredi à 19h, la formule du VTT nocturne d’une quarantaine de kilomètres a été maintenue.

Le samedi comporte deux parties: la fête des géants dans l’après-midi et le concert à 21h. Le montage des géants aura lieu sur la place à midi et le cortège partira à 13h30. Parmi les invités de Prosper d’Ostiches, Madame du Cordant de Lessines, Benjamin et Marie-Louise de Bouvignies, les géants de Petit-Enghien, du Bois du Renard et d’Ormeignies. Toutes et tous vont danser sur des musiques de la fanfare royale Union Saint-Denis d’Irchonwelz. Le rondeau final devrait se dérouler vers 17h.

Sur la place, terroir et savoir-faire d’Ostiches s’invitent de 13h à 18h. En soirée, le concert, Calogero Tribute by C.Calo commence à 21h. Les places sont à 10€, mais elles sont à 6€ en prévente.

Le dimanche 26 juin, on retrouve la marche de 6 ou 10 km de 7h30 à 10h et la brocante de 9h à 19h. De 11h à 13h, Prosper sort en fanfare avec les Enflammés. À midi, le repas est à emporter ou à consommer sur place. Le menu avec jambon campagnard, pommes de terre, salade et sauces au choix est à 17€ ou 12€ pour les enfants. Dès 14h30 la chanteuse Pauline Ducoulombier propose deux heures de musique d’hier à aujourd’hui.

Tout le week-end, château gonflable, BBQ et foodtruck attendent petits et grands.

Infos marche, VTT et réservation repas: 0478 55 28 52. Infos brocante: 0477 44 56 33