Florent Van Grootenbrulle a répercuté dans les détails la méthode suivie par les services techniques.

"La campagne de fauchage a débuté le 25 avril" a-t-il expliqué. "Nous avons travaillé avec trois tracteurs en double service afin de pouvoir effectuer le premier tour le plus rapidement possible. Ce double service implique que nos collaborateurs travaillent de 5h à 12h30 et de 12h30 à 20h15."

"Les voiries dites prioritaires ont été fauchées en premier lieu. Il s’agit des voiries reliant les villages ou permettant d’accéder à une voirie nationale."

"Deux tracteurs ont débuté par le secteur de Mainvault, Ostiches et une partie de Rebaix. On a ensuite évolué dans le sens des aiguilles d’une montre pour terminer par le secteur de Ligne-Houtaing. Nous avions débuté par ce dernier en 2021."

"Le premier passage consiste à faucher uniquement la bande de sécurité sur l’ensemble des voiries ainsi qu’à dégager les carrefours. La bande de sécurité est une zone d’environ 1 m de large le long de la voirie."

"Comme chaque année, une formation de mise à jour a été donnée aux opérateurs afin d’être attentif à la hauteur de coupe (maximum 10 cm) et aux zones-refuges."

Les zones-refuges sont des voiries peu ou pas habitées où les accotements ne seront fauchés qu’en fin de saison. Cette liste a été établie il y a plus de quinze ans à la demande des conseils cynégétiques. Elle a été revue cette année afin de corriger quelques situations."

"Deux de nos collaborateurs fauchent manuellement les pieds de poteaux et têtes de pont le long des voiries prioritaires de manière préférentielle" ajoute M. Van Grootenbrulle.

"Un second tour de l’entité est programmé. Lors de ce deuxième passage, la fauche sera complète (largeur totale de l’accotement) avec une attention particulière quant aux talus des fossés afin d’éviter les obstructions des voies d’écoulement par des résidus herbeux ou des effondrements suite à un arasement des berges."

"Mes collaborateurs et moi-même sommes très attentifs aux réalités de terrain et nous nous adaptons en conséquence."

Depuis le 7 juin, les services communaux effectuent un passage sera effectué le long des voiries prioritaires afin de faucher la bande de sécurité et dégager les carrefours.