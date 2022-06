La plaine estivale

Le camps de vacances transformé plus tard en plaine de jeux en sera à sa 58e édition dès le 4 juillet, à Ormeignies. Réservée aux enfants âgés de 2 ans et demi à 14 ans, l’organisation de l’ASBL « Spoculo » se déroulera jusqu’au 12 août. Installée au complexe formé de la salle des fêtes Spoculo et de l’école, la plaine sera accessible tous les jours de 9h à 17h sauf le week-end. Les enfants sont encadrés par des moniteurs brevetés et des aide-moniteurs supervisés par des responsables qualifiés. « Direction l’Europe » avec à chaque semaine une référence à l’un des pays d’Europe, tel est le thème qui a été choisi pour cette plaine 2022. Sport, psychomotricité, ateliers créatifs, promenades à pied et à vélo, jeux de piste, initiation à la cuisine ainsi que des déplacements chaque mercredi à la bibliothèque d’Ath, au bowling, à la ferme… rythmeront les journées. Deux nuitées auront lieu sur place les 28 et 29 juillet ; une excursion est prévue le 5 août au parc « Mini-Europe ». La participation à l’entièreté du camp n’est pas obligatoire. W.P.