L’ère post-Covid est bel et bien présente. Les ducasses et festivités locales sont de retour. Les P’tits Urchons ne feront pas défaut ces 17, 18 et 19 juin. Le site du Moulin à la rue des Cureurs à Irchonwelz verra l’installation du chapiteau traditionnel, avec barbecue, baraque à frites, pêche aux canards (pour les petits et les grands), croque-monsieurs, steak frites sauce Urchons (vendredi et dimanche), tombola, musique, danse, fanfares, jeux de cabaret, chansons, brocante, petits canards sur la Dendre, country, omelettes, croissants, promenades en barôt…