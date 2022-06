Echappées estivales à Ath: un rendez-vous avec les Athois

Des rencontres

Les acteurs culturels iront donc à la rencontre de la population – l’une des principales volontés de la Maison culturelle – via plusieurs propositions. Les fêtes de la musique (18 juin) lanceront officiellement l’événement, avec des concerts gratuits dans toute l’entité. Le lancement coïncidera également avec les journées européennes de l’archéologie; à cette occasion, le Musée gallo-romain, où est actuellement présentée l’exposition "L’âge de la bière", proposera deux après-midi de concerts de musique celtique (18 et 19 juin).

La ville révélera tous ses secrets lors de plusieurs visites guidées: "Secrets d’histoire" invitera le public à la rencontre des grands personnages ayant séjourné à Ath (6, 9 et 10 juillet); "Ath, une cité imprenable" ouvrira les portes de la célèbre Tour Burbant, lieu de naissance de la ville (6,7 et 8 juillet); immersion ensuite dans les souterrains et les casemates classés de la ville (27, 30 et 31 juillet); ou encore, le "Carillon pour les nuls", une visite et initiation proposées par les carillonneuses de la cité (24, 25 et 26 août).

Les produits du terroir à l’honneur

Et pour célébrer la fête nationale, l’agence de développement local a imaginé un événement qui mettra en valeur les produits du terroir, mais aussi les restaurateurs. Avec "Food’Ath", ce sera l’occasion pour le public de déguster le produit local de son choix, mis à l’honneur par les restaurateurs participants. Deux "circuits cyclo gourmands" clôtureront Food’Ath, à la rencontre des producteurs locaux dans les villages (22 et 23 juillet).

Aussi dans les villages

Les villages ne seront pas en reste puisqu’une série d’animations y seront proposées. Le théâtre magnetic présentera son spectacle Les 3 petits cochons et les 7 nains , à Mainvault (8 juillet), Ghislenghien (9 juillet) ou encore Maffle (14 juillet). Les fêtes foraines se déplaceront à nouveau à la rencontre de la population, avec cette année le thème de "quatre pays, quatre continents" (12 juillet à Ligne, 13 juillet à Ostiches, 19 juillet à Meslin…). Boris l’illusionniste permettra aux villageois attachés à leur fresque photos de lui faire leurs adieux, lors d’une cérémonie festive (8 juillet à Mainvault, 14 juillet à Maffle, 23 juillet à Arbre). On dira adieu aux anciennes, mais des nouvelles seront aussi inaugurées à Gibecq et Lanquesaint.

À Maffle, le Musée de la pierre proposera diverses activités, telles que "Pierre et le secret des carrières" (13,17 et 15 juillet), ou encore des visites guidées.

Le programme peut être consulté sur www.ath.be/echappeesestivales