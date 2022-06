"La campagne de propreté en fait alors son thème principal, indique la Ville. Et pour cause: un mégot peut mettre jusqu’à 15 ans pour se dégrader. C’est lorsqu’il entre en contact avec l’eau que le mégot s’avère le plus nocif. Un seul mégot peut, par les substances chimiques qu’il libère, polluer 500 litres d’eau."

Des cendriers dès 2019

Plus de 11000 € sont donc investis dans des cendriers, et plusieurs établissements horeca se montrent intéressés par la démarche; ils participent activement à l’effort en se chargeant de leur entretien.

En 2021, la Ville d’Ath intensifie la sensibilisation. "Après avoir multiplié les cendriers publics, la Ville d’Ath décide de mener une grande campagne de sensibilisation. Certains de nos avaloirs sont dotés de plaques émaillées estampillées “Ici commence la mer – Ne jetez rien” pour rappeler que les mégots jetés dans nos avaloirs terminent finalement leur parcours dans les rivières et océans, et contribuent alors à la détérioration de la qualité des eaux, des nappes phréatiques et des sols.D’autres avaloirs sont tagués à l’aide de pochoirs.

Nous lançons également une campagne d’affichage sur nos bâches aux entrées de la ville avec le slogan “La ville n’est pas un cendrier, mettez vos mégots à la poubelle!”.

Certains de nos bacs à fleurs, encore trop souvent pris par certains pour des cendriers, sont également étoffés d’un visuel similaire aux bâches.

En partenariat avec Ipalle et nos cafetiers, près de 300 cendriers de poche ont également été distribués. Cela permet d’éteindre un mégot et de le stocker en attendant la poubelle adéquate."

Des corbeilles «spéciales»

Aujourd’hui, la Ville a relancé une campagne de sensibilisation sur la même thématique. "Dans le cadre du plan local de propreté, les corbeilles publiques sont déjà une soixantaine à avoir été munies d’éteignoirs à cigarettes.

Le nombre de cendriers muraux a quasiment doublé; ils sont plus d’une centaine à avoir été placés.

Dans ce cadre, des cendriers portables sont également à nouveau distribués dans les cafés, et quatre “mégot-vote” sensibilisant à la pollution générée sont installés (trois sur la Grand-Place et un à la gare)."

L’étrange comportement des fumeurs

"On peut se demander pourquoi certains fumeurs abandonnent leurs mégots un peu partout alors qu’il existe des cendriers publics et que les nouvelles corbeilles intègrent un éteignoir, s’interroge l’échevin Christophe Degand (MR), en charge de la propreté publique.

"Ces mégots abandonnés sont une véritable calamité pour nos voiries et nos avaloirs sans parler de la malpropreté.

L’idéal est bien sûr un monde sans assuétude au tabac; l’idée n’est pas de stigmatiser les accros à la cigarette, mais plutôt de les inciter à respecter la propreté et l’environnement."