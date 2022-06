Ath veut contribuer à une société "tabac non admis"

Le conseil communal d’Ath a approuvé à l’unanimité l’adhésion à la charte de l’"Alliance pour une société sans tabac". "Nous voulons une société dans laquelle plus personne ne subit ni ne décède des conséquences du tabagisme et du tabagisme passif" est un peu le credo de cette "alliance", laquelle souhaite notamment créer une "génération sans tabac" en essayant de protéger d’abord les plus jeunes. Les protéger des effets de cette drogue qu’est le tabac; créer un contexte favorable à ce que les plus jeunes ne commencent pas à fumer.