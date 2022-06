Ce petit coin de verdure caché derrière la maison de repos L’Esplanade s’est peu à peu transformé. Au fur et à mesure des saisons, plusieurs apprentis jardiniers se sont investis de manière régulière. Un groupe s’est formé: solidarité, entente et cohésion se sont installées spontanément entre eux. Le groupe a évolué et est aujourd’hui à la recherche de nouvelles personnes désirant s’investir dans la démarche du retour vers la terre dans un souci respectueux de la faune et de la flore.

Des moments de rencontre

Une fois par semaine, les mardis dès 13h30, une rencontre est organisée pour apprendre à semer, cultiver, tailler, ou amender, mais aussi pour récolter ensuite ses bons légumes.

En 2020 et 2021, le groupe a su s’adapter aux conditions exceptionnelles (sanitaires et climatiques) pour y semer et planter les légumes de saison. Les récoltes se sont également organisées afin que chacun puisse bénéficier du fruit de leur labeur.

Cette année, une collaboration avec l’ASBL La Framboise masquée permet un arrivage de graines et plants à moindre coût. Mais également un apport de nouvelles techniques. Cela n’aurait pu se faire sans les subventions du Plan de cohésion sociale (PCS) de la Ville. Divers thèmes seront encore abordés cette saison afin d’étoffer les connaissances et améliorer ainsi les pratiques.

Ce jardin est devenu un espace convivial et un terrain d’expériences naturelles où les légumes s’épanouissent et peuvent être récoltés.

Le potager devient ainsi un lieu de rencontre entre voisins et citoyens. Il amène des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées à faire connaissance et à maintenir le lien entre tous. Le potager permet aussi aux personnes en recherche de contact social de trouver un lieu chaleureux.

Pour rejoindre le groupe: Service cohésion sociale au 0474/84.23.73 ou via pcs@ath.be.