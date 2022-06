L'association des commerçants d'Ath dresse un bilan globalement positif de l'année 2021

Le comité a ensuite fait le point sur l’année en cours. " Nous repartons sur le même programme. Notre volonté est de pouvoir proposer les mêmes activités chaque année, en ajoutant l’une ou l’autre animation lorsque c’est possible.La foire commerciale 2022 nous a redonné un petit boost financier; une réunion est prévue durant le mois pour ventiler les différents budgets.Nous allons lancer les préparatifs de la parade lumineuse de Noël, et d’autres activités pourraient encore voir le jour, mais rien n’est officiel pour l’instant. "

Un nouveau membre du comité

L’association des commerçants compte une centaine de membres cotisants (90€ déductibles fiscalement). " L’assemblée était ouverte à tous; certains commerçants nous ont manifesté l’envie de s’affilier, sans doute parce qu’ils se rendent compte que nous générons une activité commerciale en ville, qui devient de plus en plus attractive d’un point de vue économique. " Corinne Papegay (le Loup blanc) rejoint le comité. " Elle apportera un soutien complémentaire au secrétariat. " Jean-Claude Heymans et Nicolas Langhendries ont renouvelé leur mandat.