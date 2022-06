Cet événement, qui en est à sa 9eédition, marque le début des festivités de la ducasse du Faubourg de Mons (Ducasse à Baudets), dont les animations se poursuivront le week-end prochain.

Les équipes étaient plus motivées que jamais, surtout après ces deux années d’interruption liées à la crise sanitaire." L’événement attire de plus en plus de participants ", assure Esmeralda Walravens, la trésorière du comité." Nous n’avions pas autant de participants lors des premières éditions de l’événement.Et puis, le soleil est de la partie. Nous avons de la chance. " Et les places sont limitées parce que les organisateurs ne disposent que de douze pédalos.

La suite du programme

Du vendredi 10 au dimanche 12 juin, les Amis D’Eul Porte de Mons organisent leur traditionnelle ducasse à Baudets sur la place du faubourg de Mons.

Le vendredi 10 juin , les DJ DMX ET DJ Lo feront danser la place à Baudets au son des années 80 à aujourd’hui, sous un chapiteau (dès 20h).

Le samedi 11 juin , la journée débutera par la brocante. Ensuite, à 11h, sous le chapiteau, les Amis D’Eul Porte de Mons accueilleront leur premier concours de peinture sur figurines médiévales fantastiques du nom de "World of Warcraft" et ce durant toute l’après-midi.

Pendant ce temps, les quatre géants iront saluer les habitants dans les rues du faubourg de Mons.

À partir de 10h30, des animations de rues se feront autour du chapiteau avec la présence de fanfares et d’artistes de rues.

En soirée, la place se transformera en stade de foot où sera diffusé le match des Diables Rouges que toutes et tous pourront encourager aux sons d’une formation musicale et de Dj Lo.

Dimanche, le 12 juin, l’ouverture du chapiteau se fera en musique avec la fanfare d’Eul Chonwée, autour d’un apéritif musical.

Vers 14h30, le cortège démarrera de la rue d’Écosse pour revenir vers 18h30 sur la place à Baudets.

À 22h, les festivités seront clôturées par un feu d’artifice tiré par l’équipe Party’fice (artificier du 8 de septembre, à la tour Saint Julien).

Infos: lesamisportedemons@gmail.com