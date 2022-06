"Je suis un fou dissimulé qui ne retrouve la raison que lorsqu’il est rendu à ses forêts et à ses viviers, qui lui offrent un bonheur unique, un univers autrement familier. En fait, les autres sont autant de fantômes de ma vie, de si peu d’épaisseur que je pourrais douter qu’ils existent." Le châtelain des bois va à la rencontre d’Anja, elle aussi propriétaire d’une demeure isolée. Tout porte à croire que la jeune veuve aimante le cavalier. Elle l’intrigue: "À tenir sa maison et gérer ses biens d’une main ferme, son caractère s’était trempé." Enjouée, résolue, elle lui fait part d’un souci de bornage sans pour autant l’associer à son combat personnel. Un dialogue ciselé révèle les intentions de chaque personnage et l’on devine que l’issue sera sans appel: chacun chez soi.

D’une époque révolue à une plongée dans une société contemporaine, Philippe Cantraine utilise une caméra savamment cachée pour étudier ce petit monde à la fois distendu et rapetassé. À la lisière des fables comme des polars, les récits s’appuient sur de solides bases historiques, sur des personnages choisis avec une évidente sagacité. Collectionneur de scalps, apprentie réformatrice, botaniste des balcons, l’élément clé du récit déploie ses arpents au long cours.

Philippe Cantraine y va de sa plume éclairée. "Une mèche de cheveux ne sera jamais un scalp." Férocité d’auteur ou plaisir de meneur de jeu? L’itinéraire bondit d’un coin de planète à un autre, débusquant de petits potentats grassouillets. Et le temps ne compte pas ses heures.

"Dames, fous, tyrans et cavaliers", éd. L’Harmattan Sénégal, 20,50€