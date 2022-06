"[…] Le collège communal a décidé de regrouper les trois sites des maternelles du centre-ville sur un seul site durant l’accueil des mercredis après-midi" annonçait récemment une missive signée par le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) et l’échevine de l’Enseignement & de l’Accueil Temps Libre (ATL), Jessica Willocq (Écolo).

"Cette nouvelle organisation vise à l’amélioration et le bien-être des enfants amenés à fréquenter les accueils extrascolaires parfois jusque 18h."

"En effet, le temps peut sembler long et parfois pénible pour les quelques petits bouts amenés à devoir rester toute une après-midi, de manière isolée dans chacune de ces implantations."

"Ce nouveau fonctionnement permettra donc aux enfants de partager ces moments avec d’autres enfants du même âge, mais également offre la perspective de pouvoir mettre en place des activités extrascolaires données par des opérateurs extérieurs."

"Pour ce faire, quelques aménagements en termes de fonctionnement sont indispensables."

Les enfants amenés en bus sur un seul site

Les mesures pratiques sont ensuite annoncées.

"À dater du mercredi 31 août, sous réserve de la situation sanitaire, les enfants de l’école des Pinsons (faubourg de Bruxelles) et du Pré Vert (Faubourg de Tournai) seront accueillis sur le site de la Source (faubourg de Mons)."

"Un transport gratuit sera organisé […]."

"Chaque implantation maintient donc son accueil gratuit jusque 13h, laissant à chaque enfant le temps de prendre son repas tout en laissant la possibilité pour les parents le désirant de venir rechercher son enfant avant la période de garderie payante, qui pour rappel est de 0,5€ par demi-heure entamée." […]

"Vers 14h, il sera proposé aux enfants de pouvoir participer, s’ils le désirent, à un atelier payant de bricolage, de psychomotricité (gym), de musique ou autre, encadré par un opérateur extérieur. […] "

«Où est votre légendaire transparence?»

Cette annonce a manifestement suscité pas mal de réactions, à la fois auprès du personnel enseignant et auprès des parents.

"C’est avec surprise, tristesse et dégoût que nous venons d’apprendre votre projet de regrouper les garderies du mercredi dans une autre implantation" écrivent ainsi des enseignant(e)s d’une école concernée à l’attention du collège communal. "Comme d’habitude aucune concertation, ni sondage n’ont été organisés. Ni le personnel enseignant, ni d’encadrement n’a été mis au courant. Où se retrouve votre légendaire transparence? Et la concertation sociale entre les interlocuteurs et les autorités?"

La missive met en évidence les risques sanitaires accrus par tel regroupement, ou encore le bien-être des enfants "trimbalés" d’un site à l’autre alors qu’ils ont des espaces davantage personnalisés dans les écoles respectives.

Porte ouverte au dialogue?

Les signataires ne voient pas l’utilité de proposer des activités payantes, alors que celles réalisées cette année "se sont mal déroulées" .

"Vous nous avez supprimé les bus vers le centre pour les activités culturelles afin de faire des économies car ceci était selon vous trop onéreux!" lit-on encore dans la lettre. "Et voilà que vous remettez chaque semaine un bus avec une accompagnatrice en route! Où est l’économie tant revendiquée?"

Pascale Nouls (Liste Athoise) a évoqué ce dossier lors du conseil communal, mardi soir. "C’est toujours un gros problème avec vous" a-t-elle lancé à l’échevine Jessica Willocq. " Il n’y a aucune concertation; tous les enseignants se plaignent… Je ne sais pas comment sera l’enseignement communal athois au bout des six années de mandature… Il est temps d’avoir une écoute."

"Je reçois aussi des personnes satisfaites de ma façon de fonctionner" indique Jessica Willocq.

L’échevine note que la problématique est celle de l’Accueil Temps Libre (ATL), et non de l’enseignement stricto sensu.

"L’objectif de la mesure est d’améliorer le bien-être, d’avoir un meilleur accueil des enfants et un meilleur encadrement" souligne Mme Willocq.

"Nous avons été sensibilisés par des parents et une rencontre est prévue le 16 juin. Nous allons en discuter avec eux. Il est prématuré à ce stade de tirer des conclusions…"