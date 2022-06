La Société terrienne, un petit "caillou" dans la chaussure de la Ville d'Ath?

Bruno Montanari a répété son interrogation mardi soir, lors de l’examen des comptes 2021. Ce fut un point, parmi d’autres, qui a fait germer quelque nervosité au sein de l’assemblée.

La Ville n’a pas obtenu gain de cause dans ce dossier qui est un peu comme un caillou dans sa chaussure.

Le directeur général, Bruno Boël, a fourni des éléments généraux par rapport aux recours en justice. en soulignant que les procédures judiciaires se multiplient.

M. Montanari a insisté pour que le montant ciblé soit cité. Notons que l’assemblée générale de la STCSH avait eu lieu le même jour; les montants ont dû y être évoqués.

Patrice Bougenies (LA) s’est quelque peu emporté. "M. le directeur général ne parle pas de la Terrienne et cela me pose un certain problème…"

Le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS), est intervenu. "On peut prendre le dossier de la Terrienne ou un tas d’autres dossiers judiciaires qui coûtent un pont, cela ne me pose aucun problème. Si vous voulez mettre des dossiers sur la table, on peut…"

Patrice Bougenies n’était point satisfait. "Je n’ai jamais été un voleur! Je n’ai pas peur! J’ai été traité comme un voleur!"

Marc Duvivier (LA): "On appelle cela de la dictature! Je n’ai pas honte, personnellement, que vous mettiez mon dossier sur la table; cela ne me dérange nullement." Il cite le montant de 23000 € à charge de la Ville (et autant pour la société) dans le dossier précis de la STCSH.

«2021, année record»

Quant aux activités de la STCSH, elles ont justement été évoquées dans un communiqué transmis mercredi par MM. Duvivier et Zoratti, un communiqué signé par Carine Delfanne.

La présidente évoque une "année record pour la Terrienne" en 2021.

" Depuis 2005, elle est agréée par la Société Wallonne du Crédit Social et dispense ses différentes offres, de manière exclusive (prêts hypothécaires destinés à l’acquisition, la rénovation, prêts à tempérament pour la réalisation de travaux de réhabilitation pose de panneaux photovoltaïques…)."

"Ces dix dernières années, […] ce ne sont pas moins de 1900 familles qui sont ainsi devenues propriétaires de leur logement."

"Notre “client type” en 2021 habite Colfontaine, est âgé d’une trentaine d’années, est employé et emprunte en moyenne 141000 € sur 30 ans; bien que ces fondamentaux aient tendance à changer tant avec la pression immobilière actuelle qu’avec le territoire couvert qui va de la Wallonie Picarde au Borinage."

"L’année 2021 est une année record à bien des égards, 28000000 € de prêts hypothécaires ont été signés. Grâce à une gestion saine et responsable, notre bénéfice dépasse les 400000 €. […] L’assemblée générale ordinaire tenue ce 31 mai en présence des associés publics et privés a dès lors renouvelé sa confiance aux administrateurs et approuvé les comptes annuels."