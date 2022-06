Comptes communaux à Ath : des recettes fiscales se font attendre

"Cette réduction du résultat de l’exercice propre entre la dernière modification budgétaire 2021 et le compte 2021 est principalement la conséquence du retard généré par la Région wallonne au niveau du recouvrement des additionnels au précompte immobilier" indique Florent Botte, le directeur financier. "Notons que la Ville inscrira aux exercices antérieurs de sa première modification budgétaire 2022 une recette équivalente à 95% de ces droits à reporter; mais il est indispensable que la Région wallonne résorbe ce retard dans les années à venir si l’on veut éviter des problèmes de trésorerie dans les administrations communales."

Au rayon des autres différences entre prévisions et constats, il y a notamment les recettes (moindres) issues de la vente de documents administratifs; la crise sanitaire est passée par là.

Il y a aussi une hausse pour la vente de concessions dans les cimetières.

En ce qui concerne les dépenses, les prévisions se sont avérées plus "alarmistes" que la réalité, ce qui a donc compensé en partie les recettes en moins.

Pour le personnel, une enveloppe de 300000 € n’a pas été consommée. "C’est la conséquence d’une budgétisation prudente des charges salariales et notamment la non-budgétisation des maladies ou absences de longue durée."

Le constat est similaire pour les dépenses de fonctionnement (400000 € de moins que prévu). Le directeur financier parle de "gestion prudente" . Avec aussi des conséquences de la crise, comme la non-organisation de diverses manifestations.

Au service extraordinaire, le taux de réalisation est de 57% (77% en 2020). "Les objectifs du plan de gestion en matière de balise d’investissements sont respectés."

De façon générale, Marc Duvivier (LA) souligne un accroissement des recettes fiscales par rapport aux exercices antérieurs. Il y voit la conséquence d’investissements consentis autrefois et "qui portent largement leurs fruits" .

Qui dit comptes, dit modification budgétaire, afin notamment d’injecter les résultats.

Le boni global passe de 1,5 million € à 4,9 millions €, en tenant compte de l’aide du Plan Oxygène. Cette aide est d’ailleurs majorée (de 1,7 million € à 2,8 millions €) en raison du fait que la charge relative à la cotisation de responsabilisation (plus de 4,7 millions€ en 2022 pour la Ville et le CPAS!) passe vers l’exercice propre et y génère un déficit. La situation globale ne se dégrade pas, mais la Ville doit demander plus d’aide afin d’assurer l’équilibre à l’exercice propre.