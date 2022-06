Les services techniques dans la caserne des pompiers, à Ath

Marc Duvivier (Liste Athoise) s’intéresse au sort (immédiat) de l’ancienne caserne des pompiers, au boulevard du Château. "La libération des locaux du casernement des services incendie donne l’opportunité de regrouper structurellement sur un seul site le pôle de direction et le staff administratif et technique du département des services techniques, conséquence logique du nouvel organigramme des services communaux approuvé par le collège communal le 11 mars dernier et du nouveau cadre du personnel approuvé par le conseil communal le 25 mars" indique Bruno Boël, directeur général.