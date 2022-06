Ath: un retour à l’hôtel de ville dans la nervosité

On ignore si la "promiscuité" retrouvée a joué un rôle, mais la séance a été globalement assez nerveuse, avec des interpellations parfois théâtralisées à mauvais escient, surtout quand les acteurs improvisés surjouent.

Les intervenants et les thèmes de ces épisodes parfois grand-guignolesques sont pour le reste assez classiques.

Le groupe Liste Athoise a ainsi exprimé ses inquiétudes quant à l’avenir de l’abattoir ( "les résultats sont terriblement négatifs et annonciateurs d’une certaine catastrophe" dit Marc Duvivier), à la hauteur des frais pour des avocats (singulièrement dans le dossier ayant opposé la Ville à la Société Terrienne), aux rumeurs de fusion(s) de fabriques d’église, au déplacement d’un sentier à Ormeignies. Et cela donc avec régulièrement quelques éclats.

Dans une assez longue série d’interpellations orales, le groupe LA est également revenu sur le dossier de la piste cyclable à l’avenue Jouret par la voix de Patrice Bougenies. Christelle Hosse a abordé la problématique des garderies dans les écoles du centre (avec un regroupement envisagé). Pierre Cappelle s’est intéressé aux redevances réclamées pour l’extension des terrasses. Bruno Montanari a regretté un fauchage trop tardif le long des voiries communales et en particulier à la hauteur de carrefours (dangereux).

«L’image lamentable que vous donnez à la population»

Philippe Duvivier a presque ponctué la séance publique par une interpellation dont il a le secret, à propos de la Boucle du Hainaut et de la position des mandataires locaux Écolo (par rapport à la ligne suivie par leurs ministres, quelques étages plus haut). Mais il a manqué son "objectif", une nouvelle fois, par sa conception très particulière du débat. En s’arrogeant presque la gestion de la police de l’assemblée ( "ayez un peu de respect, s’il vous plaît, monsieur le bourgmestre, sinon c’est vous qui allez sortir!" ) puis en glissant que les mandataires (Écolo) étaient élus "par un parti" (non par la population). Un "sabotage" de micro entre mandataires a ajouté une note burlesque à cette scène surréaliste que l’échevin Ronny Balcaen (Écolo) n’a pu conclure que par un constat: "l’image lamentable que vous donnez à la population…" . À supposer que la question fût pertinente, elle s’était auto-détruite.

Pour le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) en tout cas, "un sommet a été atteint en termes de démagogie et de provocation" , au fil de la réunion.

Mission des mandataires

Un peu plus tôt dans la soirée, Bruno Montanari (LA) avait évoqué, à raison, le rôle de "contrôle" (de l’exécutif) que doivent/peuvent remplir les conseillers communaux, et singulièrement ceux de l’opposition. Un (seul) groupe minoritaire, face à une coalition tripartite, a effectivement une responsabilité importante pour obliger telle majorité à constamment se remettre en question et poser des choix motivés. Bien des dossiers méritent en effet débat et réflexion.

Mais encore faut-il allier la forme au fond, et trouver le juste ton. Sous peine de faillir et de donner ainsi raison, sans même un débat, à ceux auxquels on souhaite donner la réplique.