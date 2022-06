Alim’Ath : un projet pour manger local dans le Val de Dendre

Photographie et constats

Durant la première année, une photographie a été réalisée dans le territoire couvert: celui d’Ath, mais également ceux des autres communes du Parc naturel des Collines: Ellezelles, Flobecq, Frasnes et Mont-de-l’Enclus (33400 ha, 54500 habitants).

"Pour donner suite aux constats réalisés, une question posée a été: finalement, pourrait-on potentiellement satisfaire aux besoins de la population du territoire avec ce qui y est produit? Et quelle est actuellement la part de ses besoins couverte par l’approvisionnement local?"

"Les estimations de l’autosuffisance potentielle et de l’autosuffisance réellement observée ont été calculées" explique-t-on chez "Alim’Ath". "Le premier concept se définit comme la part des besoins qui pourraient être couverts par la production du territoire, si cette dernière était entièrement destinée à la consommation locale. Le second concept exprime la part des besoins qui sont réellement couverts par la production locale, à l’heure actuelle."

10% de produits locaux

"On constate que le territoire pourrait tout à fait être autosuffisant en denrées alimentaires de base, à l’exception de quelques filières. La réalité est différente. Actuellement, selon les estimations, aucune filière à l’exception des pommes de terre, n’approvisionne effectivement à plus d’un quart les besoins des citoyens."

L’histoire a vu s’allonger les circuits et grandir la distance entre producteurs et consommateurs.

"Il a été possible d’estimer la consommation totale des grandes catégories de produits alimentaires par les habitants du territoire" indique "Alim’Ath". "Ainsi, cette consommation s’élève à 1251 tonnes de pommes de terre, 2768 tonnes de légumes, 2239 tonnes de fruits, 4015 tonnes de produits laitiers, 3638 tonnes de pains et produits dérivés de céréales ou encore de 2231 tonnes de viandes. Avec d’autres catégories, on obtient un total de 18700 tonnes d’aliments consommés, dont environ 1900 proviennent des circuits alimentaires locaux." À peine un peu plus de 10% des besoins sont donc rencontrés via des productions locales.

Timide effet Covid

Pourtant, la crise du Covid avait semblé avoir des effets "positifs". "Lors du premier confinement, les Belges ont été plus nombreux à cuisiner, à consommer des fruits et des légumes ou encore à produire eux-mêmes leurs légumes" explique "Alim’Ath". "Cependant, cet effet favorable au développement de circuits alimentaires relocalisés n’a pas perduré au cours du temps."

Après la phase de diagnostic, les acteurs du projet définissent objectifs suivants: identifier et soutenir quelques projets concrets de "relocalisation de l’alimentation" , "nourrir une dynamique" dans cette direction, à plus long terme.

"Les données du diagnostic ont révélé différents freins et leviers sur lesquels l’équipe Alim’Ath pourrait se pencher. Les pistes d’actions, qui seront confirmées ou non en accord avec les acteurs, sont la filière maraîchère, la filière des céréales panifiables, la filière de la viande, les questions de logistique et la commercialisation. Pour chacune des thématiques, différentes actions pourraient être menées."

On peut citer l’accès à la terre, la transformation et la valorisation des légumes; soutien à des unités de mouture et sensibilisation au recours aux farines locales; valorisation de la viande locale; etc.

En vérité, "Alim’Ath" a du pain sur la planche pour réduire la distance entre consommateurs et producteurs, pour intensifier des "réflexes" et améliorer un accès aux produits.