Cette épidémie et les mesures liées, justement, ont eu des effets importants dans le fonctionnement de la Ville, avec notamment des répercussions financières. Il sera un peu question, ce mardi, à travers la présentation des comptes communaux 2021. Ce point est "classique" en cette période de l’année et il est suivi de modifications budgétaires visant singulièrement à "intégrer" les résultats du compte. Notons, en gros, que le boni global s’améliore (de 1,5 million € à 4,9 millions €), mais avec une aide régionale accrue via le "plan Oxygène" (2,8 millions € au lieu de 1,7 million € au budget initial) pour équilibrer l’exercice propre directement impacté par la cotisation de responsabilisation.

Les comptes des fabriques d’église figurent aussi au menu des mandataires athois. Autre point habituel: les assemblées générales d’intercommunales.

Le collège va aussi proposer l’adhésion à la "charte de l’alliance pour une société sans tabac", une actualisation du règlement relatif au séjour temporaire des gens du voyage, la poursuite de la modernisation de l’éclairage public, le projet d’une aire de jeux "inclusive" (sic) sur l’Esplanade et un point lié à l’entretien du balisage des réseaux de points-noeuds pour les cyclistes et piétons.

La réunion suivante est (déjà) fixée au 22 juin, avec un point majeur: l’actualisation du plan de gestion.