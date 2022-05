Le village de Bouvignies a désormais un couple de géants

Née le 4 juin 1789 à Bouvignies, Marie-Louise Duquesne y décède le 23 mars 1873. Avec son époux Benjamin Deneubourg, ils sont des habitants reconnus et forts appréciés de leur village. De leur union, en 1810, naissent treize enfants, parmi lesquels Marie-Hiltrude, épouse de Léopold Francqué, bourgmestre de Bouvignies et propriétaire du château du même nom ou encore François, premier vétérinaire diplômé et échevin de la ville d’Ath.

"L’idée de cette géante est arrivée assez vite après la naissance de Benjamin, déclare Charly Godfrin, le responsable des géants de Bouvignies. Nous avions déjà présenté un dessin de Benjamin, avec une femme et des enfants, lors d’un souper, en novembre 2017. Finalement, nous nous étions dit qu’il était un peu trop tôt pour concevoir un deuxième géant donc nous avons préféré attendre les cinq ans de Benjamin pour géantifier son épouse."

Un travail d’équipe

Pour donner vie à cette nouvelle géante, le groupe des porteurs a fait appel à Geneviève Hardy (Anvers), qui a sculpté le visage. La vannière Lieve Lieckens, quant à elle, s’est occupé de la confection du buste et du petit panier en osier. Les porteurs ont participé aussi eux-mêmes à la fabrication. "Avec le confinement, nous avons perdu énormément de sorties sur deux ans, et donc de rentrées financières. Nous avons donc décidé de fabriquer la structure nous-mêmes en bois, pour faire des économies", explique Charly Godfrin.

Pour un souci de concordance historique, le costume de Marie-Louise Duquesne a été inspiré de ceux des femmes du groupe du canon du Mont-Sarah, de la traditionnelle Ducasse d’Ath.

"Les vêtements de Benjamin sont inspirés des bourgeois du même groupe", rappelle le porte-parole des porteurs. Symboliquement, Marie-Louise porte un panier en osier, dans lequel se trouve une grenouille.

"Elle représente le quartier du Marais, à Bouvignies, où il y a une association qui est très active et avec laquelle nous entretenons de bons liens depuis le début, commente Charly Godfrin. Cette grenouille s’appelle Rosalie et son nom a été choisi par les habitants."

Un baptême

Avec ses 3,70m de hauteur et ses 80 kilos, cette nouvelle géante est un beau bébé. À l’occasion de sa naissance, lors de la ducasse du village, Marie-Louise a été baptisée, par le curé de la paroisse d’Ath, Xavier Nys.

Quelques amis géants apparentés au couple gigantesque du village ont assisté à l’événement. Marie-Louise a reçu une marraine géante: la Belle Hélène de Steenvoorde ainsi qu’un parrain géant: Clovis de Tournai. Suzy Vanonguevalle, qui a participé activement à la création, a été choisie comme marraine « humaine », et Stéphane Lemaire, une cheville ouvrière du comité du marais, comme parrain « humain ».