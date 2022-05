Cette 32e édition de l’événement était encore teintée de mesures Covid, avec notamment une jauge limitée et des réservations payantes. Malgré ces changements, le festival a rencontré les attentes à la fois de la Maison culturelle d’Ath, l’organisatrice, et du public, qui a répondu à l’invitation." Mercredi, c’était un peu plus compliqué, car jamais nous n’avions proposé des spectacles le mercredi après-midi ", précise Engelbert Pètre, le directeur de la MCA. " Nous n’avons pas encore les chiffres exacts, mais moins de 1000 personnes ont assisté à l’événement mercredi.Par contre, jeudi, nous avons dépassé les 2000 festivaliers.Nous avons un peu relâché la jauge, car nous pouvions le faire pour certains spectacles. " La météo instable a joué en la défaveur du festival. " Beaucoup de personnes réservent habituellement en fonction de la météo ". Mais la MCA se dit " globalement satisfaite ". " Évidemment, certaines personnes étaient mécontentes par rapport à la participation financière demandée. Ils ne comprennent pas, et semblent oublier que nous payons les artistes qui présentent leurs spectacles. "

«De grands espaces verts»

Ce qui ressort des premiers échos des festivaliers est qu’ils ont apprécié le côté "vert" de l’événement. "I ls ont aimé le fait que les spectacles soient présentés dans des grands espaces verts ", poursuit le directeur de la MCA. " Toutes ces petites scènes distillées dans le parc ont séduit les festivaliers. Ils avaient l’impression d’être vraiment dans un festival; ce qu’ils ressentent moins lorsque l’événement se déroule en centre-ville. "

Les bénévoles ont également répondu présents en nombre, contrairement à ce que craignaient les organisateurs. " Nous avions peur de perdre le contact, après deux ans sans événement, mais pas du tout.Nous avons reçu l’aide d’anciens comme de nouveaux participants. " Il y a donc du pour et du contre, comme toujours.

Au terme de l’événement, l’équipe de la MCA se réunira pour faire le point. " Nous devons faire le point sur ce qui a marché ou non; l’avis de la population sera évidemment pris en compte. Nous aimerions revenir à une formule qui fait vivre la ville, mais dans quelle mesure? Nous venons de vivre deux éditions annulées, nous sommes ici en transition. Cela vaut la peine d’avoir une réflexion plus large, qui devra aussi prendre en compte les changements du calendrier scolaire. " On pourrait donc s’attendre à un tout nouveau concept pour 2023.

Les adaptations apportées à l’événement cette année n’ont manifestement pas gêné les festivaliers. Magali Windal participe à l’événement chaque année en famille; elle a particulièrement apprécié le fait que "t ous les spectacles soient rassemblés " sur un seul site. " Ce concept nous a permis d’avoir plus de temps entre les spectacles et de pouvoir mieux organiser notre programme ", précise-t-elle. " Vu la jauge limitée, il y avait moins de monde que d’habitude; ce qui n’est pas pour nous déplaire non plus. Nous avons eu facilement de la place et nous n’étions pas les uns sur les autres. C’était très agréable."

Quelques personnes ont dû, jeudi, profiter des spectacles depuis l’extérieur du site: "je trouve cela triste pour ceux qui n’ont malheureusement pas eu de place.Je comprends qu’ils soient déçus. " En ce que concerne le prix, la famille le comprend et le trouve tout à fait " abordable ". " Deux jours de festival pour 15 euros, je trouve cela tout à fait correct. Si les réservations payantes sont maintenues l’an prochain, nous reviendrons, car nous avons apprécié ce nouveau concept. "