La Casa des Géants à Ath le point final

En 2018, la Région wallonne exige des propriétaires qu’ils se remettent en ordre. " Nous avons introduit trois demandes de permis d’urbanisme, mais ceux-ci ont suscité un débat sur la forme. En mai 2019, suite à la sollicitation de la Ville d’Ath, nous avons réintroduit une demande pour un nouveau permis, afin de régulariser la situation. Malgré cela, nous avons reçu l’ordre de la Ville de fermer notre structure à la fin du mois de juin 2019. " Un motif de sécurité a été avancé. " Nous avons introduit un recours au Conseil d’État, mais la veille de l’affaire, la Ville a annulé ses poursuites. Nous avons communiqué sur les réseaux notre réouverture, et quelques jours plus tard, nous avons de nouveau eu l’ordre de fermer, car nous n’avions pas de permis. En quelques jours, nous avons subi deux fermetures. "

Les propriétaires ont saisi le parquet de Charleroi: " l’affaire a été classée sans suite, pour cause d’excuse absolutoire ". " Ce jugement reconnaît que nous sommes en infraction, mais que le dossier n’a pas eu le suivi adéquat pour nous permettre de nous remettre en conformité ."

Entre ces conflits avec les autorités urbanistiques, les propriétaires ont également dû se confronter aux avis défavorables des riverains, qui se plaignaient " du parking, des va-et-vient, ou encore du bruit ". " Ceux-ci ont lancé une action en justice dans le but de faire démonter mes installations: ils ont obtenu l’interruption de nos activités à partir de 18h. " Aujourd’hui, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase: le propriétaire du terrain occupé par Arnaud et sa compagne souhaite récupérer son bien. " Nous étions liés par un contrat de bail de 9 ans, de 2016 à 2025. Nous avions secrètement l’idée de pouvoir acheter le terrain un jour, mais le propriétaire veut récupérer son bien.Il a enclenché une rupture de bail et a obtenu gain de cause. " Un coup dur pour les gérants de la Casa des Géants qui ont investi leurs économies dans ce projet. " C’est le projet d’une vie.On y a mis toutes nos tripes. Nous avons cessé nos activités et nous devons quitter les lieux pour la fin du mois. " Les terrains de padel accueillaient une centaine de joueurs réguliers, mais beaucoup de parents choisissaient également la Casa des Géants pour y organiser l’anniversaire de leur enfant. " Nous avons reçu énormément de soutien de la population, à qui nous allons beaucoup manquer.Ceux-ci regrettent l’absence de zone récréative telle que la nôtre dans la région. " Mais les jeunes gérants ne comptent pas rester sur cet "échec"; ils ont des projets qu’ils aimeraient concrétiser dans la cité voisine… (voir cadrée).