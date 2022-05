Cinq jours de ducasse et des activités pour tous les goûts à Gibecq

Vendredi 27 mai , dès 21h30: soirée "Sous les Sunlights de Gibecq" (sonorisation LCD System; entrée 6€).

Samedi 28 mai , dès 10h30: tournoi de mini-foot; à 18h, remise des prix du mini-foot. À partir de 18h30, souper "El’cochon du village à l’broche et cochonnailles"; à 19h, spectacle de cirque. À 20h, spectacle de danses modernes par les "Moulineux d’Gibiecq". À 21h30, spectacle d’Awissa "Un cover déjanté" et soirée années 80-90 (sonorisation LCD System).

Dimanche 29 mai , de 8h à 16h, brocante et marché artisanal; inscription 5€; vente de nourriture à consommer sur place interdite, stand de grimage interdit; informations 0496/05.64.74. Dès 11h30, concert apéritif avec la fanfare de Meslin-l’Évêque. À partir de 12h, diner campagnard (entrecôte ou steak grillé au feu de bois, croquettes, salade ou sauce archiduc ou sauce provençale; adultes 18€; enfants 9€); à 13h30, grimage d’enfants; à 14h, spectacle de cirque; à 15h, Alexis et Lucas Passion; à 17h30, Concours "Chier Riche" (sic), un "jeu" unique dans la région). À 19h, spectacle de danses modernes par les "Moulineux d’Gibiecq", suivi d’une soirée dansante.

Lundi 30 mai , de 14h30 à 19h: après-midi dédiée aux seniors, animée par Monica; À partir de 18h30, souper aux fromages et bières artisanales. À 20h30, spectacle de danses modernes par les "Moulineux d’Gibiecq" et gâteau du 43e anniversaire.

Durant toute la ducasse: grillades au feu de bois et tartes diverses; chapiteau chauffé; château gonflable le samedi et le dimanche. Entrée gratuite le jeudi et dimanche.

Informations: 0473/64 72 77