Ce rallye aura lieu le dimanche 29 mai, au départ du Blanc Moulin à Ostiches (entre 9h et 10h30).

"Au fil de la balade, six étapes naturelles ou gourmandes attendent les visiteurs pour leur parler de l’agriculture du Pays des Collines et leur faire goûter ses bons produits locaux" expliquent les organisateurs.

Au programme des visites et dégustations: une ferme en autonomie fourragère, une prairie à haute valeur biologique, des produits laitiers, des escargots, de la viande, des tisanes ainsi que des fruits et légumes.

Le circuit de 22,6 km (il faut compter au minimum une heure quinze, plus les arrêts) ne compte pas moins de six étapes naturelles ou gourmandes et vous emmènera entre Ostiches, Mainvault et Œudeghien.

Une petite restauration sera proposée à l’avant-dernière étape du parcours.

L’inscription est obligatoire par téléphone au 068 54 46 08 ou par mail à l’adresse info@pnpc.be. PAF: 5€ par adulte, 3€ par enfant; dégustations incluses; repas payant disponible durant le rallye.