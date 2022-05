Jump’Act : une super-héros académie à Ath

L’événement, mis en place par le service-club athois, vise à amener les plus jeunes à se divertir le temps d’une journée. "Notre service-club œuvre pour les jeunes, et plus particulièrement pour les enfants défavorisés" explique Andrea Caci, président du club. "Nous essayons avant tout de réaliser des choses concrètes, ou à tout le moins d’offrir une bouffée d’air frais aux enfants et aux jeunes à qui la vie sourit moins. Nous collaborons pour ce faire avec plusieurs associations pour enfants de la région, et organisons différentes activités tout au long de l’année afin d’amasser des fonds et de financer les activités pour ces enfants."