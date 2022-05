Durant plus d’une heure et demie, de nombreux artistes athois se sont unis pour partager un vibrant moment de recueillement. "Cet hommage fait suite aux moments de recueillement qui ont été très difficiles à supporter durant le confinement, commente Jean-François Masson, à l’origine de cette cérémonie. Pendant de nombreux mois, les funérailles ont été réduites à leur plus simple expression. Les personnes endeuillées ont pu difficilement faire leur deuil en raison de règles sanitaires que personne ne contestait mais qui étaient devenues d’une inhumanité totale."

Dans ce contexte est venue l’idée d’organiser un hommage aux personnes décédées, pour aider les familles endeuillées par une initiative de compassion, de recueillement et de solidarité. "L’idée allait pouvoir être exploitée le jour où la pandémie serait un peu mieux maîtrisée et cela a pris deux ans avant qu’elle ne se concrétise", continue Jean-François Masson.

Un acte culturel chaleureux

Musiciens, danseurs, chanteurs, déclamateurs: ils étaient environ deux cent septante-cinq à s’unir pour interpréter vingt-deux séquences artistiques.

Cinq institutions athoises y étaient représentées: l’Académie de Musique, de Danse et des Arts de la Parole, la royale chorale Rencontre, les Vaillantines, l’ASA Danse et l’ASBL Rénovation du Cortège. "Nous avons voulu inviter les gens à cet hommage à travers un acte culturel, artistique, expose Alain Coulon, qui a assuré la coordination artistique.

" La volonté n’était pas de faire un spectacle parce qu’il y a d’autres circonstances et prétextes pour le faire. Il s’agit ici quelque part d’une forme de recueillement mais un recueillement léger, festif en quelque sorte mais dans le sens où nous avions envie d’écouter de belles choses et de se sentir ensemble. Les intervenants ont réfléchi eux-mêmes à l’émotion, à la chaleur et à l’attachement qu’ils voulaient donner au public. Nous avons trouvé ensemble cette alchimie, cette cohérence et cette écriture pour proposer ce temps artistique."

Une solidarité géante

Cet hommage est avant tout le fruit d’un grand élan de solidarité et de coopération. Un comité a été constitué pour l’occasion. "Celui-ci regroupe des personnes représentatives de toutes opinions politiques et philosophiques de notre cité, expose Jean-François Masson, qui s’est chargé de réunir les vingt-deux membres, soutenus par le bourgmestre Bruno Lefebvre ainsi que le curé de la paroisse d’Ath, Xavier Nys. "Nous avons pu compter aussi sur le soutien et l’appui de nombreux particuliers et entreprises, mais aussi des fleuristes et pompes funèbres athois qui nous ont généreusement aidés."

Les sept géants du cortège ont patronné symboliquement cette cérémonie en "offrant" l’arbre du souvenir, qui fut présenté dans le parc romantique de l’Esplanade et qui constituait le premier temps fort de cet hommage. "Par cette solidarité athoise, nous avons dépassé les aspects négatifs de cette période triste et douloureuse, en réunissant nos forces, déclare l’initiateur de cette cérémonie.

"Cet hommage, c’est d’abord du respect mais aussi de l’émotion. C’est aussi du silence mais un silence qui parlait, dans le sens où on sentait qu’il y avait une communion, une communication à travers ce silence et pour moi, c’est la chose la plus touchante, la plus forte", conclut Alain Coulon, comblé et touché par cet acte citoyen.