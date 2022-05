Le village de Moulbaix à la fête, ce dimanche

La première édition de "Moulbaix en fête" remonte à 1988. À l’époque, sept sociétés et forces vives du village s’unissent afin d’organiser un week-end de festivités au mois de mai. "Cette première organisation coïncidait avec le festival des fanfares qui avait lieu cette année-là à Moulbaix", se souvient Yves Dumont, membre du comité organisateur. Par la suite, c’est l’occasion d’organiser une fête annuelle, avec un comité qui rassemble plusieurs associations locales. "Le comité a évolué au fil du temps, avec des hauts et des bas. Pour le moment, il n’y a plus que deux sociétés, avec le comité de la fanfare de Moulbaix-Ligne et de “Moulbaix renaît”."