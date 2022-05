Les Cinq de choeur partagent leur passion à Houtaing (Ath)

Créé il y a un an, le groupe "Les cinq de Chœur" entend faire ses premières armes, ce dimanche à Houtaing. Axel, Didier, Lydie, Sylviane et Martin se sont rencontrés il y a quelques années dans une troupe musicale bruxelloise. " Le courant est rapidement passé entre nous ", raconte Axel, l’un des membres. " C’est la passion pour la musique, et particulièrement le chant, qui nous a réunis. Nous avons eu envie de faire durer ce lien; c’est ainsi qu’est né notre groupe. " Les chanteurs s’inspirent essentiellement de la variété française. " Nous reprenons des titres d’artistes tels que Michel Sardou, Michel Fugain, Johnny Hallyday, ou Sacha Distel. Mais il nous arrive aussi de proposer quelques titres anglophones, voire espagnoles. "