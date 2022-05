"Cette opération comprend les applications de produits raticides (après dépistage préalable des points d’infestation) dans l’espace public (égouts, berges de cours d’eau et fossés communaux)" indique la Ville.

"Un deuxième passage avec contrôle des postes d’appâts et réapplication si nécessaire en cas de réinfestation."

"L’évacuation (et incinération) des cadavres afin de ne pas contaminer l’environnement."

Méthodes alternatives

La ville annonce une "nouveauté" cette année. "Des tests de méthodes alternatives seront réalisés dans le village de Moulbaix et au centre-ville."

"Le but de ces méthodes: réduire la souffrance animale et/ou diminuer le risque de rejet de substance toxique (polluant) dans l’environnement et la chaîne alimentaire. Par exemple, en limitant la quantité de poison utilisée, en piégeant mécaniquement l’animal (et l’endormant via utilisation d’un gaz), au moyen d’un prédateur (furet par exemple) ou encore par piège à clapet (tapette)."

Différents systèmes seront mis en place: hôtel à insectes combiné à des pièges à rats mécaniques (parc mellifère et moulin de Moulbaix, Esplanade à Ath); compost combiné à des pièges à rats mécaniques (parc mellifère, église de Moulbaix); piège à poison sécurisé couplé à un système de contrôle à distance de la consommation de poison (Esplanade, église Saint-Julien); piège à clapet sans appât toxique, connecté et installé dans une boîte sécurisée (centre administratif communal).

"Un avis annonçant l’opération sera placé aux endroits concernés."

Pour éviter les rats

"Afin de prévenir toute infestation, évitez tout dépôt de nourriture accessible aux rongeurs" rappelle la Ville. "Placez vos déchets dans des sacs solides ou des conteneurs; stockez hermétiquement et en hauteur la nourriture; respectez l’interdiction de nourrissage des animaux errants tels que pigeons, chats, canards sur le domaine public; jetez les déchets dans la poubelle la plus proche lors de vos sorties; si vous avez un poulailler, veillez à ne laisser aucune nourriture accessible à la tombée de la nuit (ajustez la quantité aux besoins des poules pour éviter la présence prolongée de nourriture); si vous possédez un compost, évitez d’y déposer des restes de repas et remuez régulièrement le contenu pour décourager les rongeurs d’y établir leur nid (bénéfique également pour la maturation de votre compost)."

Si les rats sont déjà présents? "En cas d’envahissement dans les espaces privés, c’est au propriétaire de la parcelle infestée d’intervenir. Pour leur élimination, les moyens mécaniques restent l’option la plus efficace et la plus respectueuse de l’environnement."

Par ailleurs, du produit dératisant est également mis gratuitement à la disposition des habitant(e)s, en petite quantité, durant toute l’année, à l’accueil du centre administratif communal (ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h).

"Veillez à prendre des précautions pour éviter toute intoxication humaine ou animale (disposition dans un lieu accessible uniquement aux rats et élimination directe des cadavres de rats)."

"Enfin, vous pouvez faire appel à une société de dératisation. Dans le cadre du marché passé avec la Ville d’Ath, si vous optez pour Antinuisible (0485/314003), vous pourrez bénéficier cette année d’un tarif préférentiel en tant que citoyen athois."

Service Environnement, 068/68 12 50; environnement@ath.be