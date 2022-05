Développement rural : la Ville d'Ath cherche des bénévoles

"La CLDR doit compter entre 20 et 60 membres, dont un quart maximum peut être désigné au sein du Conseil communal. La CLDR doit être au maximum représentative de la population (villages, classes d’âge, milieux associatifs, etc)."

Un appel à candidature est lancé auprès de la population athoise. Toute personne résidant dans la commune peut déposer sa candidature. "Dans le cas où le nombre d’inscrits serait trop élevé, des critères objectifs permettront de sélectionner les membres de la CLDR afin que sa composition soit la plus représentative possible de la population."

Une fois la composition de la CLDR approuvée par le conseil communal d’Ath, celle-ci pourra être installée. Son rôle sera dans un premier temps de travailler sur l’élaboration du PCDR d’Ath dont, notamment, les fiches-projets à réaliser dans la prochaine décennie. "Après validation du PCDR, la CLDR sera régulièrement amenée à suivre les projets et à émettre des avis sur ceux-ci."

Il est possible de poser sa candidature pour le 23 mai au plus tard via un formulaire en ligne:https ://forms.office.com/r/4u4TJF4U1L, ou en demandant le formulaire via wallonie.picarde@frw.be. Infos: Fondation Rurale de Wallonie au 069/87 10 90