Le premier, intitulé "L’Atelier" sera présenté les vendredi 13 et samedi 14 mai à 20h, ainsi que le dimanche 15 mai à 16h. Dans cette pièce de Jean-Claude Grumber, mise en scène par Virginie Delzenne, onze artistes se donneront la réplique: Monique Berbe, Christel Boulanger, Romane Coetsiers, Valentine Coppens, Sabine Lessens, Alexandra Tartini, Audrey Van Hecke, Lorry Beth, Bruno Destrebecq, Pascal Overlau, Tristan Schacht. La troupe sera accompagnée par le trio musical Zazou. Voici la trame du spectacle: " Dans un atelier de confection, de 1945 à 1952, des employés travaillent et, entre rires et larmes, racontent leur vie pendant l’Occupation et dans l’immédiat après-guerre: un Juif qui a été déporté, un autre qui a vécu caché en zone occupée, une troisième qui s’est réfugiée en zone libre, une quatrième, encore, dont le mari a été arrêté et envoyé dans les camps, mais aussi des jeunes gens à peine touchés par la guerre et une femme dont le mari fonctionnaire a peut-être collaboré… Autant de destins différents qui se croisent et soulèvent tous la même question: comment vivre après le traumatisme de la guerre et de la Shoah? "

Le deuxième spectacle est une adaptation de "Schpounz" de Marcel Pagnol, réalisée et mise en scène par Kévin Ecobecq; il sera présenté les vendredi 21 et samedi 22 octobre à 20h, ainsi que le dimanche 23 octobre à 16h. 27 artistes seront sur scène: Baptiste Fabre, homme bon mais impulsif, a recueilli et élevé son neveu, Irénée. Avec sa femme, Clarisse, il tient une épicerie dans un village provençal aux environs de Marseille. Alors que Casimir, leur fils, a les pieds sur terre et se révèle bon commerçant, son cousin est fantasque et montre peu de goût pour le métier d’épicier.

Infos et réservationsau 068 68 19 98, billet@mcath.be ou via le site www.maisonculturelledath.be.