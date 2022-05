" En termes de déchets récoltés, nous n’avons pas encore les chiffres de cette année vu que l’opération est toujours en cours, mais l’an dernier, les volontaires avaient ramassé l’équivalent de 75 sacs PMC et 90 sacs de déchets résiduels ", a précisé la Ville.

En plus des participants au "Grand nettoyage de Printemps", la Cité des Géants dit pouvoir compter sur la motivation de 63 équipes de citoyens, "ambassadeurs de la propreté", qui gèrent une zone définie par leurs soins durant toute l’année. La Ville d’Ath les accompagne en se chargeant ensuite d’aller réceptionner les déchets ramassés.

" Ces actions sont importantes car les déchets abandonnés représentent pour une ville comme la nôtre entre 6 et 10 tonnes de déchets par an. Nous remercions toutes et celles et ceux qui s’investissent activement dans la propreté de notre cadre de vie en le respectant et mieux encore, en ramassant également les déchets des autres. "

Il serait aussi intéressant que la Ville passe au mode "répression" pour réduire, par exemple, les jets de mégots de cigarettes qui pullulent dans le centre.