Une ambiance de Ducasse grâce au mini-cortège, ce samedi à Ath

Tous les géants étaient représentés; plusieurs groupes pédestres, mais aussi des chars tirés par les chevaux. Tout ce petit monde – environ 350 figurants issus du milieu associatif – était entraîné en musique par les fanfares de la Ducasse.

«Un avant-goût de Ducasse»

Le public s’est réuni en nombre le long du cortège, applaudissant les petits figurants. " C’est un avant-goût de Ducasse ", s’est écriée Nathalie. " C’est super de voir les enfants défiler, sur nos airs de folklore. Je me rends compte que nos géants me manquent et cela me donne encore plus envie de les retrouver. "

Le week-end de fête des mères de Rénovation du Cortège se poursuit, avec notamment dimanche matin, le marché aux fleurs, dès 8h sur l’Esplanade.