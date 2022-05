Projet immobilier à Arbre : la Ville dit vouloir « préserver le cadre rural du village »

Le projet de la SN Concept d’urbaniser un terrain de 2,5 ha avec une cinquantaine de logements entre la rue Mazette et la rue de Soignies à Arbre suscite une levée de boucliers parmi les riverains qui redoutent une altération de leur cadre de vie, des nuisances sonores et visuelles, ainsi que des problèmes accrus sur le plan de la mobilité et de la gestion des eaux.