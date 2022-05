Double silence inquiétant dans le dossier de la Boucle du Hainaut?

Le projet de liaison électrique à très haute tension entre Avelgem et Courcelles (Boucle du Hainaut) fait l’objet d’une demande (préalable) de modification du plan de secteur, mais plus rien ne semble bouger. Le député wallon François Desquesnes (Les Engagés; autrefois cdH) estime ce silence inquiétant sous deux aspects particuliers. D’abord l’absence de rencontre entre Willy Borsus pour le Gouvernement wallon et Zuhal Demir pour le Gouvernement flamand, dans la mesure où tout le monde s’accorde aujourd’hui sur le fait que le projet Ventilus (en Flandre) est indissociable de la Boucle du Hainaut. Il y a deux projets pour des raisons administratives, en raison de l’existence des régions. Le ministre Willy Borsus (MR) en convient aussi, de ce caractère indissociable. "L’entrevue attendue avec Mme Demir ne s’est pas encore réalisée. J’ai rappelé mon souhait de cette rencontre. C’est la raison pour laquelle je n’estime pas être, à ce stade, en possession de toutes les informations nécessaires en vue de la décision à prendre."