Le village d'Arbre ne veut pas de 52 logements en plus

SN Concept veut donc ériger 52 logements sur un terrain de 2,5 ha situé entre la rue de Soignies (mais sans accès direct à cette voirie) et la rue Mazette. Le plan de secteur renseigne qu’il s’agit d’une zone d’habitat à caractère rural, "une zone urbanisable donc" souligne le promoteur.

Le nouveau "quartier" serait irrigué par une voirie interne, avec une placette et un petit espace vert. Quelque 52 logements seraient construits sur 48 lots; un lot comporterait cinq logements. Deux places de parking sont prévues pour chaque logement.

Sont projetées: 17 maisons quatre façades; 20 maisons trois façades; 10 maisons deux façades (dont six pour le secteur public, en vertu de lignes directrices générales édictées par la Ville d’Ath). Le sentier (actuel) serait maintenu.

Les citoyen (ne)s peuvent transmettre leurs préoccupations durant plusieurs jours encore. L’étude d’incidences sera ensuite réalisée avant le dépôt de la demande de permis et l’enquête publique.

Craintes: gestion des eaux et du trafic

Les récriminations et les craintes des riverains sont multiples.

Elles touchent notamment aux risques accrus d’inondations, même si le promoteur tente de rassurer. "On ne fait pas ce qu’on veut: plus une goutte ne peut dorénavant sortir de la parcelle…." Pour obtenir ce résultat, on mise sur les procédés d’infiltration, la création de bassins et l’installation de citernes individuelles.

Des riverains redoutent le bruit, notamment si des revêtements en pavé étaient choisis. Mais ce matériau sera d’office installé sur la "placette".

Globalement, les habitants du village dénoncent un projet trop important ( "mégalomane" , "disproportionné" ).

"On ne voit pas de caractère rural au projet, avec des aérations entre les maisons; ici les gens sont les uns sur les autres…" dit quelqu’un. "C’est projet peut être intéressant mais pas à cet endroit; avec moins de logements, il pourrait être mieux accepté…"

Des habitants affirment avoir été confrontés à des impératifs stricts sur le plan urbanistique, voilà quelques années; ils tiquent à la vue du projet aujourd’hui sur la table.

La thématique de la mobilité retient logiquement l’attention aussi.Des voix mettent en évidence le fait que le village se trouve sur un itinéraire "alternatif" vers la chaussée de Mons; le projet immobilier accentuera le trafic. "Déjà maintenant, les gens se garent sur les trottoirs." Quelqu’un redoute des répercussions jusqu’à Maffle et la rue Allende.

"Qu’allez-vous proposer aux riverains dont la vie sera complètement changée?" interpelle un riverain.

Le village "se souvient" de l’impact du TGV. "Nous avons déjà été floués; la Ville a eu de l’argent, mais on n’a rien vu. Faisons donc un parc sur cet espace prévu pour du logement…"

Une demande?

Enfin, une voix s’interroge plus globalement sur l’intérêt de créer encore tels types de logements. "Selon certains échos, ils ne se vendraient plus très bien…"

La perception est cependant démentie par un acteur local du marché immobilier. "Les deux et trois façades, ça se vend très bien; il y a une réelle demande pour des petites maisons avec de petits jardins; et pour les appartements aussi. Ath est attractif…"