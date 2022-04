En trois années, le groupe a bien changé. "Autour de Michel Goesens, à la guitare basse, on retrouve Katty, au chant, et Stéphane à la technique. De nouveaux musiciens no us ont rejoints. Rocco est au clavier, Salvator à la guitare solo, Paolo à la rythmique. Ils nous ont apporté une dynamique et un petit air de dolce vita qui nous tirent tous vers le haut. Quant à Loann, elle est juste terrible à la batterie. A 16 ans, elle est devenue notre petite mascotte." "Route 66", qui vient de se produire sur l’Esplanade dans le cadre du semi-marathon des géants, dispose d’un tout beau set de chansons. Elles vont des années 80 à nos jours. De Bowie à Maneskin. D’un autre monde à zitti e buoni, en passant par The Wall et bien sûr… Allumez le feu!