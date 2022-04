Questions d’actualité hors-jeu au conseil communal d'Ath

Le groupe "liste Athoise" aurait souhaité poser cinq questions d’actualité au collège communal, mercredi soir. Mais le collège ne les a pas acceptées, en vertu des nouvelles dispositions prises (règlement d’ordre intérieur), augmentant les délais pour le dépôt et exigeant un développement minimal des questions. Christel Hosse a regretté cette application stricte du ROI, en laissant par ailleurs entendre que des questions ainsi posées auraient parfois été communiquées à tous les membres du conseil communal (et non seulement du collège).