Le président, Stéphane Vanthuyne, a invité du beau monde. "Jean-Paul Thévenot, seul maître forgeron européen, sera de la fête, comme il l’est chaque année, pour prodiguer avis et conseils à tous. Philippe Ricard exposera ses plus couteaux. Des droits ou des pliants. Des lames et des mitres en damas époustouflantes. Fabrice Delbart de la Forge celtique, Fred Taquet de Berniforge et Dirk Bourguignon viendront en voisins. Les couteliers locaux seront en expo ou au travail." Quant au président, il frappera sur un Katana Sanmai en multi barreaux avec explosion et un tranchant rapporté en O2.

Ateliers et expos

En marge de la fabrication de la lame, la coutellerie comporte un très long travail "au backstand" pour affûter le couteau, puis finaliser le montage du manche. Ces derniers temps, la réalisation des étuis en cuir, s’est développée autour de Paul Everbecq et de Michel D’Hollander. Une vie intense s’est installée et l’on assiste, le mercredi et le samedi, à un va-et-vient incessant entre forge et ateliers. Samedi et dimanche prochain, le public pourra se mêler à tous ces artisans, vivre leur travail en direct, découvrir leur savoir-faire et profiter de leurs explications.

Les visiteurs auront également accès aux diverses collections du musée, installées par Pascal Demoléon, et répertoriées par Jacques Trifin et Pierre Lizon. Les centaines de paires de sabots, le matériel agricole ancien de la région, un espace consacré à la bière, aux bouteilles à capsule mécanique et quantité de machines et d’outils parfois bien mystérieux.

Au niveau de la restauration, pizza ou pains saucisse au barbecue sont au menu du samedi et, le dimanche, on déguste, pour 15€, le traditionnel cochon à la broche avec frites et salade. Cerise sur le gâteau, une tombola est proposée aux visiteurs avec une dague et de très beaux couteaux à gagner.

GPS: Rue Sartiau, 8b à 7804 Ostiches. GSM: 0479 27 61 29 ou 0478 34 73 83.