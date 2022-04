Samedi 30 avril, de 7 à 17h, brocante et marché artisanal. À 9h, balade de voitures ancêtres. À 14h30, cortège folklorique avec Eul’Brasseu d’Lin et la fanfare de Moulbaix/Ligne. À 21h, souper-spectacle Fédora et Allan Dionny J (américain ou boulettes sauce chasseur: 12€).

Dimanche 1er mai, dès 12h, dîner campagnard avec Phil Grez (jambon à la broche: 22€/ 11€ pour les enfants). À 15h, Bruno Djarane et à 16h30 Mike Alison. Entrée gratuite durant tout le week-end.

0479/530162 ou 0494/858993