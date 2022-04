L’organisation athoise continue aussi à s’investir dans l’aide à la population de l’Ukraine en récoltant des dons. La réception aura lieu au Quai de l’Entrepôt, à Ath ce mercredi 27 avril de 15h à 18h, le samedi 30 avril, de 10h à 13h et le lundi 2 mai de 15h à 18h. La Croix-Rouge athoise est en contact avec la localité de Lviv qui, depuis le début de la guerre, l’informe sur les besoins et qui organise la distribution des dons vers les différentes régions de l’Ukraine. Il s’agit notamment de produits d’hygiène, de nourriture non périssable et de sous-vêtements et ce, à l’exclusion d’autres types de vêtements pour adultes et enfants. Les médicaments ne sont plus recherchés de manière générale; seuls sont prospectés les produits médicaux permettant de soigner les blessures de guerre. Le prochain convoi à destination de la frontière Pologne-Ukraine a été fixé au jeudi 5 mai.

068/33.48.38