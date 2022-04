Goliath a tremblé avant de terrasser David

Mais la journée ne s’est pas résumée à une promenade de santé pour les gars du président Jean Dauge. "Que le succès du RTC n’ait pas été acté avant les doubles, c’est comme une victoire pour nous, se satisfaisait-on dans le clan local, le capitaine Gauthier Scherpereel en tête. Nous pensions que le RTC allait débarquer avec une armada encore plus impressionnante que l’équipe alignée. Reste que nous avons affronté de très solides joueurs. Mais nous le savions! En ce qui me concerne, j’ai perdu contre plus fort, face à Arnaud Neveux, il faut le reconnaître. L’objectif était d’abord de ne pas être ridicules. Et personne ne l’a été, loin de là."

Dans la défaite, la journée a apporté son joli lot de satisfactions aux Peupliers, et à commencer par le succès en simple du jeune Clément Godfrin. "L’objectif de cette équipe, c’est de servir de vitrine au club et de permettre à nos jeunes de goûter à ce niveau, enchaînent Nicolas Choquet, responsable interclubs, et Christian Goffin, président du club de l’Abbaye. Si, chaque année, nous pouvons intégrer un ou deux jeunes, leur faire découvrir la nationale, ce sera pari gagné. Se qualifier pour le tour final? Il ne faut pas rêver, et ce n’est d’ailleurs pas le but."

32 équipes aux Peupliers, 45 du côté du RTC Ath

Dans le camp adverse, on ne se montrait pas si catégorique et on s’avouait même un peu surpris par l’opposition rencontrée. " On a dû livrer un match sérieux pour passer devant avant les doubles, j’ai longtemps craint que le marquoir n’affiche 3-3, souffle le capitaine visiteur, Antoine Bodarwé. Les Peupliers forment une équipe solide et pourraient embêter d’autres formations de notre poule. En ce qui nous concerne, l’objectif est dans un premier temps d’atteindre le tour final. Nous serons au repos la semaine prochaine, puis déforcés pour recevoir Embourg. Si nous parvenons à gagner ce match-là quand même, nous pourrons entrevoir la qualification."

Tout ce petit monde était surtout heureux de retrouver la belle ambiance des interclubs de nationale. Car si les compétitions régionales s’étaient tenues en 2021, les séries nationales n’avaient pu se jouer. "L’an passé, nous avions un peu joué en régionale, mais ce n’est pas la même chose…, reprend Antoine, rejoint par Arnaud Neveux, le N°1 athois. Là, il y a une certaine effervescence."

Ces équipes-fanions ne sont que les arbres qui cachent une belle forêt athoise. Avec 32 équipes d’interclubs inscrites aux Peupliers pour 45 chez le voisin du RTC, le tennis athois se porte très bien. C’est Ducasse!