Trois autres rues fermées au trafic, cette semaine dans le centre d'Ath

La circulation sera déviée. Venant de la rue de Dendre via la rue du Noir Bœuf, la rue des Récollets et la rue de la Station. Venant de la rue du Collège via la rue de la Magdeleine, le square Saint-Julien, la rue de Pintamont et la rue des Frères Descamps.

Venant de la rue du Collège le jeudi jour de marché, via la rue des Frères Gilbert, la rue du Chaudron la rue de Nazareth, la rue Haute, la rue des Récollets et la rue de la Station.