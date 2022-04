Une nouvelle jeunesse pour les géants d’Ormeignies

Une réussite due au dynamisme et à la créativité du groupe des jeunes porteurs de géants locaux issus de localités voisines (Maffle et Ath) créé en 2015 et qui a relancé les festivités depuis 2017.

Cette 4e édition, celles de 2020 et 2021 ayant été annulées à cause de la situation sanitaire, comportait une particularité, à savoir la présentation des nouvelles têtes des deux "postures". Confectionnées de plâtre et de torchis, les deux parties supérieures étaient pour le moins défraîchies après un demi-siècle d’existence.

C’est déjà en juillet 2019 que les têtes ont été prises en charge par Guillaume Piszczam, un sculpteur de Rebecq avant de se retrouver en février 2020 entre les mains de Caroline Malice, la restauratrice bien connue des géants d’Ath et récupérées en juillet de la même année. Si l’on se réfère au résultat, celui-ci ne fait toutefois pas l’unanimité des autochtones qui entretiennent un souvenir indélébile des premières moutures datant de 1973 lorsque les carcasses des géants furent offertes par Jean Picron, l’ancien député-bourgmestre de la commune.

À décharge du groupement des porteurs, on rétorquera qu’il y a lieu de déplorer qu’aucun Ormeignien n’y figure et qu’il aurait pu y apporter éventuellement un avis circonstancié. Toutefois, Daniel Dupriez, le président du groupement des "Mafflathois" rebaptisé à juste titre "comité Saint-Ursmer" a tenu à signaler que la tête de Grisette sera modifiée au niveau des cheveux et du visage pour paraître plus âgée comme elle l’était précédemment.

Un couple pittoresque

Les deux géants Dodol et Grisette ont été créés comme susmentionné par des jeunes musiciens de la fanfare locale pour animer les ducasses du village et se faire connaître extra-muros, un objectif largement atteint aujourd’hui. Ils sont à l’effigie d’un couple pour le moins atypique voire cocasse qui vécut jusque dans les années ‘40. Adolphe Detrain et son épouse Clémence, mieux connus sous les sobriquets respectifs de Dodol et Grisette qui avaient recueilli une nièce, Angèle Criquelière, restée vieille fille, exploitaient un estaminet situé à l’ancienne rue de Chièvres à Leuze (devenue la rue Saint-Ursmer à la fusion des communes).

Adolphe était marchand de fruits en allant à domicile les cueillir chez les particuliers tout en élevant une vache que Clémence faisait paître le long des fossés. Les rarissimes anciens retiennent cette anecdote savoureuse, celle de leur unique bovin qui devait traverser le petit débit de boissons pour rejoindre l’étable suivi par Dodol avec un seau pour parer à toutes éventualités avec les conséquences que l’on peut deviner… tout en causant l’hilarité des clients.