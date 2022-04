Paiements électroniques: encore un coup dur pour le commerce dans le Val de Dendre ?

Si, dans le Val de Dendre, la plupart des commerçants offrent déjà une solution de paiement électronique à leurs clients – et davantage depuis la crise du Covid-19!– une minorité n’a pas encore franchi le pas. La boulangerie L’Artisanal, à Ath (chaussée de Tournai), regrette cette situation, " d’autant qu’un distributeur d’argent est installé en face de la boulangerie ".

" Si j’ai pris la décision de ne pas proposer de paiement électronique, c’est simplement parce que cela coûte beaucoup trop cher , explique Lisa, la gérante de l’établissement. Il faut s’équiper, payer une ligne internet et en plus, il y a des frais de transaction. Si je peux économiser un peu d’argent, je le fais… Ma clientèle sait que nous ne prenons pas les cartes et cela n’a jamais posé de problème. " La gérante espère que cette nouvelle loi sera amendée d’ici le mois de juillet. " Mais une chose est certaine, c’est que j’attendrai la dernière minute pour passer le cap. "

Chez Moumouche, un bar de la chaussée de Mons, à Ath, la patronne est plus catégorique: " Je refuse d’installer un terminal Bancontact ou de proposer une solution de paiement électronique!

J’ estime que j’ai le droit de faire ce que je veux. On ne peut pas nous imposer cette solution coûteuse. Je pense qu’il faut faire la distinction entre les grands restaurants ou bars et les petits cafés de villages. Je ne peux pas me permettre d’avoir des frais supplémentaires dans mon petit café."

«À contrecœur»

Brandon et Nathalie, les patrons de la sandwicherie L’En K, à Lessines, sont déçus. " Les petits commerçants ne sont vraiment pas aidés , regrettent-ils. Un terminal bancaire coûte 700 €. C’est déjà une fameuse somme. À cela, il faut ajouter tous les frais liés à son utilisation… Au bout du compte, le montant est vraiment important . Je peux comprendre cette obligation dans certains magasins, mais pas dans une sandwicherie. Pour une baguette, le client paie 3,50 €. Les frais de transaction s’élèvent à 2 ou 3%. Sur un sandwich, ce n’est pas grand-chose, mais sur toute une année, cela représente une perte importante pour nous. "

Les gérants se plieront à cette nouvelle exigence " si nous n’avons pas le choix, mais à contrecœur ".

" Je suppose que si nous ne nous soumettons pas, l’État utilisera la manière forte ." Le non-respect est en effet passible d’une amende allant de 26 € à 10000 €. Brandon et Nathalie pourraient opter pour une application de paiement telle que Payconiq, qui est moins coûteuse. " Elle l’est, mais jusqu’à quand? Dès que l’État se rendra compte que tous les commerçants ont opté pour cette solution de paiement, il imposera des taxes. C’est certain. On en revient malheureusement toujours au même point: taxer tout ce que l’on peut taxer. " La boulangerie Masson, à Ath, envisage aussi d’opter pour cette solution de paiement." Le montant de la transaction est beaucoup moins important que celui d’un terminal Bancontact , explique Laurence, la gérante. Les prix de l’énergie et des matières premières augmentent déjà. Nous avons donc dû augmenter nos prix aussi.Si nous devons en plus reporter le prix de la transaction sur nos clients, cela va devenir vraiment compliqué pour tout le monde. "

Spécialisée dans les vêtements et dans les accessoires, la boutique Ath’Mosphère, située au cœur de la cité des Géants, adhère à cette mesure.

" En tant que commerçant, cela nous paraît évident et c’est loin de me déranger , explique la gérante. D’ailleurs, je n’ai plus aucun client qui paie ses achats en liquide. "

Plus rapide et plus sûr, le paiement électronique ne plaît pas à tous: " Bien entendu, cela risque de déplaire à quelques commerçants qui procèdent parfois de manière illégale ", poursuit la boutique Ath’Mosphère.

Beaucoup pourraient croire que les personnes âgées n’adhèrent absolument pas au paiement électronique et privilégient le cash. C’est pourtant loin d’être le cas…

" Curieusement, les clients âgés sont nettement avancés et utilisent facilement les nouvelles technologies.

Pour ma part, j’observe qu’ils n’utilisent plus le liquide, mais bien le paiement sans contact. "

Aux établissements ne présentant donc pas encore le paiement électronique, il ne reste plus que quelques mois pour se mettre au point.