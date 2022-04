Entre action sociale et vie familiale, Walter De Kuyssche était démocrate, utopiste et écrivain.

Conseiller durant quatorze ans à la Ville d’Ath, Walter De Kuyssche, avait fait valoir à 64 ans ses droits à la retraite après un parcours professionnel hors du commun.

La Ville d’Ath, où il a été en charge de la communication, de "La Vie athoise", de l’agence locale pour l’emploi et d’une série d’initiatives souvent marquées du sceau de la citoyenneté, a constitué le troisième et dernier volet professionnel de ce Mouscronnois de naissance.

Un parcours d’une riche humanité

Auparavant, Walter De Kuyssche a été secrétaire national de la Fédération nationale des patros (durant six ans) et ensuite secrétaire régional du Mouvement ouvrier chrétien (pendant dix-sept ans).

Mais ce fils d’ouvrier textile dans le Nord de la France, orphelin de sa maman à deux ans et demi, a commencé à travailler à quatorze ans, comme ouvrier d’abord, employé ensuite après avoir suivi des cours du soir.

Engagé au patro où il est alors dirigeant local à Mouscron, Walter De Kuyssche décroche à 33 ans une licence en politique économique et sociale à l’Université catholique de Louvain.

Veuf d’Anne-Marie Lowagie (décédée en mars 2016) et papa de deux enfants (Sophie et Nicolas), Walter De Kuyssche a milité toute sa vie durant en faveur de la "citoyenneté" au sens large, toujours avec beaucoup d’idéalisme et une conviction intacte malgré les "rappels" quotidiens des déviances humaines.

Promoteur enthousiaste des "grandes conférences" athoises intitulées "Repères pour l’avenir", il a été coordinateur de "Noël de la cité", instigateur des campagnes citoyennes et interlocuteur privilégié de la Ville pour l’organisation d’une série d’événements.

Un investissement personnel et professionnel envers ses concitoyens qui lui aura valu le titre de citoyen d’honneur de la Ville d’Ath en mai 2008.

À la famille de Walter De Kuyssche ainsi qu’à tous ses proches, la rédaction du Courrier de l’Escaut présente ses plus sincères condoléances.