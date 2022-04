La première édition de l’événement, organisée durant deux jours en extérieur à la salle La Grenouillère, a attiré plus de 3000 personnes. " C’était un très beau succès ", confie Maxime Leroy, l’un des organisateurs. " Pour une première édition, nous sommes très contents du résultat. Nous n’espérions pas autant de monde. L’événement a attiré un public large venant aussi de France et des Pays-Bas.C’est ce que nous voulions. "

Vu le succès de l’événement, les trois organisateurs, Maxime Leroy, Timour Malengreaux et Mathias Anzalone, n’ont pas voulu s’arrêter en si bon chemin." Étant donné l’engouement, on s’est immédiatement penché sur une nouvelle édition, mais une édition d’hiver cette fois, organisée en intérieur, au hall du CEVA. " L’événement aurait dû prendre place le 15 janvier; " mais nous avons été confrontés à une nouvelle vague de Covid ". " Nous avons donc décidé de déplacer l’événement au 23 avril.Même si nous ne sommes plus en hiver, nous maintenons le thème. Cette année est tout à fait exceptionnelle; nous savons déjà que l’an prochain, la soirée Cocoon Winter se tiendra le 14 janvier. "

«Une cinématique réfléchie»

Les organisateurs misent gros sur cette soirée: le budget dédié aux artistes a été doublé. " Nous voulons marquer le coup ", poursuit Maxime. " Nous sommes passés au niveau supérieur au niveau de la programmation artistique, avec de grands noms tels que Dr. Peacock, Mark With AK ou Sound Crush. " Le hall du CEVA sera plongé dans une ambiance sports d’hiver avec un " show laserexceptionnel, des dalles LED et une cinématique réfléchie ". " Tout est fait pour que les participants soient plongés dans l’ambiance hivernale. "

Un espace restauration sera également prévu, avec plusieurs foodtrucks et des tables. " Des gradins seront aussi installés afin de permettre au public de se reposer, avant de repartir de plus belle. " Les organisateurs espèrent accueillir 2500 personnes le temps de cette soirée exceptionnelle.

Vu le code jaune activé par les autorités fédérales, plus aucune restriction sanitaire n’est à prévoir (pour l’instant).

Le Cocoon festival, version hiver, se déroule le samedi 23 avril de 17h à 2h du matin.

Des préventes sont encore disponibles.Pour participer à l’événement: Cocoon festival sur Facebook