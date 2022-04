Quarante ans de souvenirs à la Maison culturelle d'Ath

«Du rêve à la réalité»

Anne-Florence Delannay a la chance de côtoyer des artistes au quotidien, puisqu’elle les accueille, les installe en loge et s’assure de leur confort. " Certaines personnalités m’ont plus marquée que d’autres ", confie-t-elle. " J e pense notamment à Alain Chamfort; un artiste qui a bercé toute mon adolescence. J’étais très fan de lui lorsque j’étais gamine. Et tout à coup, j’apprends que nous allons l’accueillir. C’était le 22 décembre 2002. Ce soir-là, j’ai dû lui repasser sa chemise. Je me souviens encore de sa matière: une matière très fine. Jamais je n’aurais pensé un jour faire cela." À chaque rencontre, Anne-Florence confie se sentir " impressionnée, émue et sans voix ". " Le seul avec lequel j’ai eu beaucoup d’audace, c’est Renaud. Je me souviens être entrée dans sa loge et l’avoir entendu crier “pas de femme dans ma loge”. Je lui ai alors répondu fermement “je ne suis pas une femme comme les autres, moi je m’occupe des artistes”. Il a alors entamé la conversation, et je suis une nouvelle fois devenue rouge et muette ", rigole-t-elle.

Anne-Florence Delannay a vécu des moments forts en émotions avec certains artistes, et notamment Pierre Rapsat, qui est monté sur scène quelques jours avant son ultime voyage. " Nous ignorions son état de santé à cette époque.Je me souviens lui avoir demandé un autographe avec ma sœur, dans les coulisses. " Après une représentation, Maxime Leforestier et Philippe Lafontaine sont allés manger au restaurant, à l’Esplanade; Anne-Florence a été conviée à ce repas. " Cette soirée reste marquée dans ma mémoire. J’ai toujours adoré la chanson “Mon frère” de Maxime Leforestier, qui me touche beaucoup. Je lui ai parlé de ce que cette chanson évoquait pour moi et nous avons partagé un très beau moment. Maxime Leforestier est un artiste très proche de son public. "

La comédienne Annie Girardot a également fait un passage remarqué au Palace; " ce soir-là, après son spectacle, elle a passé plusieurs heures à signer des dédicaces en écoutant tendrement et avec tellement de patience son public. J’ai été très impressionnée par cette femme. " Certains humoristes français viennent aussi "tester" leurs sketchs chez nous, " car le public belge rigole plus facilement que les Parisiens "." Si une blague ne marche pas chez nous, alors, ces artistes la suppriment souvent de leur spectacle. "

«Des exigences»

Accueillir et accompagner des artistes, c’est aussi répondre à leurs exigences. " Certains ont des demandes bien précises qui sont indiquées dans leur fiche technique ", ajoute Anne-Florence. " Je pense par exemple à la régisseuse de Pierre Rapsat qui voulait absolument du chocolat de la marque Côte d’Or. D’autres ont des demandes qui ne figurent pas toujours sur la fiche technique. Il faut alors courir à droite et à gauche pour trouver le produit dont ils ont besoin. Il faut pouvoir réagir rapidement et s’adapter à toutes les situations. "

En plus de 40 ans d’existence, l’équipe de la MCA a aussi dû faire face à des situations plus cocasses, voire gênantes. " Lors du spectacle d’Élie Semoun, la secrétaire ne l’avait pas reconnu et lui a demandé son ticket… alors que son visage était placardé partout dans le Palace. Il n’était pas très content ", se souvient Anne-Florence. " Un autre soir, nous avions accueilli la chanteuse Lio qui était venue, très enceinte, avec son compagnon. Alors qu’elle était sur scène, celui-ci a été arrêté par la police. Durant tout le spectacle, j’ai espéré qu’elle ne se rende compte de rien. Ce moment reste l’un de mes pires souvenirs. "

Au fil des ans et des représentations, des amitiés se sont liées et certains artistes restent aujourd’hui fidèles à la MCA. " Il y a une grande fidélité dans le théâtre surtout. Je pense par exemple à Benoît Verhaert qui est venu à ses débuts et qui a aujourd’hui une belle carrière. C’est une grande fierté de voir évoluer ces artistes, et qu’ils reviennent nous voir de temps en temps avec un nouveau spectacle."