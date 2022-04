C’est reparti au Vespa Club d’Ath!

Quatre-vingt-cinq vespistes ont pris part à la 9e balade du président organisée par Paolo Daniele et son comité du Vespa Club d’Ath. « Ils sont venus d’un peu partout, avec surtout des clubs flamands. Quelques wallons aussi, de Lasne et Couvin et deux clubs hennuyers de Mons et Bernissart. Les prévisions météo étaient mauvaises. Pourtant, après un café croissant au café Le Saint Pierre, nous avons pris la route des Collines sous le soleil. » Le circuit de 84 km, quelque peu perturbé dans son tracé et son timing par le Triptyque des Monts et Châteaux, passait par l’incontournable Blanc Moulin, Flobecq et La Houppe, Ellezelles et le Cat sauvage, puis retour au bercail. « Les participants étaient d’autant plus heureux que plus rien ne s’était organisé depuis deux ans, hormis quelques circuits entre nous… »